Mancha de óleo é identificada na região dos Lagos (RJ)

Uma mancha de óleo de aproximadamente dois quilômetros de extensão por um quilômetro de largura foi identificada cerca de 20 km da praia de Ponta Negra, distrito de Maricá, na Região dos Lagos fluminense, neste sábado, 31, de manhã.

O óleo foi avistado por integrantes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), órgão da Secretaria Estadual do Ambiente do Rio, que receberam informações de pescadores e sobrevoaram o local. O Inea calcula que 1.600 litros de óleo tenham vazado.

Como a área é rota de navios, o instituto suspeita que o óleo tenha vazado de alguma embarcação, mas ainda não houve identificação oficial da origem da mancha. O Inea pediu auxílio à Petrobrás para evitar que o óleo se espalhe e chegue às praias da Região dos Lagos. Um navio deve ser usado para dispersar o óleo.