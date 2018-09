Mancha de óleo é investigada em praia de Itanhaém-SP A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) recolheu 100 quilos de amostra de uma mancha de óleo negra que apareceu na manhã de ontem, na praia do Balneário Jequitibá, na região do Suarão, em Itanhaém, no litoral paulista. A prefeitura do município suspeita que o material seja piche.