Mancha de óleo surge no Lago Paranoá

Quatro equipes dos bombeiros trabalham no local. Um bloqueio foi feito na superfície da água, mas o óleo passou as barreiras. A Secretaria de Estado de Comunicação Social do Distrito Federal (Secom) anunciou que representantes da área técnica do governo distrital estão reunidos para avaliar quais atitudes serão tomadas. Em outubro, uma outra mancha apareceu na mesma região, que fica próxima ao Iate Clube da capital. As análises apontaram que a situação se iniciou com o vazamento numa caldeira no Hospital Regional da Asa Norte. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal foi multada em R$ 280 mil.