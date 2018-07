Mancha de óleo vista no sábado já desapareceu A mancha de óleo identificada anteontem a 20 km da praia de Ponta Negra, em Maricá (RJ), dissipou-se, conforme constatou ontem o Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Funcionários do órgão que sobrevoaram o local anteontem viram a mancha e suspeitaram que um navio houvesse causado o acidente. Ontem, em novo sobrevoo, constatou-se que o óleo havia sumido.