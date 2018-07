Mancha Verde retrata vida e arte de Mário Lago

Em 2012, a Mancha Verde contou a história de um dos príncipes do candomblé, no enredo "Pelas mãos do mensageiro do axé, a lição de Odú Obará: a humildade". Este ano, a escola retrata a vida e a arte de Mário Lago, o homem que escreveu 11 livros, compôs 88 músicas e atuou em 31 peças teatrais, 38 filmes e 53 telenovelas.

A Mancha Verde é a terceira escola a entrar na avenida nesta primeira noite do carnaval do Grupo Especial de São Paulo e segunda a homenagear um artista brasileiro, depois da Acadêmicos do Tatuapé que abriu o desfile com enredo sobre a sambista Beth Carvalho.

A agremiação alviverde traz para a passarela do samba 4 mil componentes, divididos em 30 alas e cinco carros alegóricos. A rainha da bateria é a modelo Viviane Araújo.