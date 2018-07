Mancha Verde vai mostrar 'nação cultural' pernambucana Depois de homenagear no ano passado o escritor e dramaturgo Ariano Suassuna, a Mancha Verde traz neste ano a cultura pernambucana para o carnaval paulistano. As festas de São João, o bloco Galo da Madrugada, o carnaval de Olinda e o artesanato do Estado serão alguns d os símbolos do Estado que a agremiação mostrará hoje no Sambódromo do Anhembi. "O tema deste ano é uma continuação do que apresentamos no ano passado. Nós falamos do Ariano Suassuna, mas ele representa uma parte forte da cultura de Pernambuco. Nós vimos que o tema é muito mais vasto", destaca o diretor de carnaval Paolo Bianchi. Quinta agremiação a entrar na avenida, às 2h55, a Mancha Verde cantará o samba-enredo "Pernambuco: uma Nação Cultural" dividida em 35 alas e seis carros alegóricos, com cinco mil integrantes. O diretor de carnaval diz que a da escola da zona oeste da capital paulista não apresentará uma narrativa histórica sobre Pernambuco. "Nós exploramos a cultura local e vamos mostrar os milhares ricos aspectos que encontramos lá", conta. A história da cultura pernambucana será contada desde a chegada dos europeus ao Estado, com o carro abre-alas que será representado pela obra "Os Lusíadas", de Luiz Vaz de Camões. "Fomos ao âmago da literatura de Camões e construímos um abre-alas de 30 metros, que por si só já é um destaque", ressalta Bianchi. "A ala das baianas, que virá logo após o abre-alas, também está muito linda e representará a Coroa portuguesa." Com a chegada dos estrangeiros, principalmente dos holandeses e portugueses, a escola contará como o Estado começou a receber influência desses povos e como teve início a abertura política e cultural da região. O artesanato, a literatura de cordel e as artes manufaturadas também ganham destaque nas alas da escola, que fechará o desfile com o carnaval pernambucano. "O carnaval lá é muito intenso, com diversas manifestações, e não poderíamos deixar de contar", revela o diretor de carnaval. O destaque da escola é a madrinha e rainha da bateria, a modelo e atriz Viviane Araújo. Confira a seguir a letra do samba-enredo da Mancha Verde, feito pelos compositores Armênio Poesia, Chanel, Fred, Guga, Roberto Spezani e Doralice: ''Pernambuco, uma Nação Cultural'' A coragem raiou no horizonte Vem de lá na embarcação O mar se arrebenta "em seu nome" Batizando a sua "formação" O cultivo desperta a cobiça Entre Holanda e Portugal Mauricio de Nassau, moderna capital A história se transforma em pintura Miscigenações, manifestações Do folclore, da fé e da cultura Tem frevo de bamba, no samba Vem amor "forrozear" Sou Pernambuco, Em festa de São João Eu sou a arte E vou tocar seu coração Hoje eu vou pintar e vou bordar minha raiz erudito popular, Sou poeta arretado Nesse meu país artistas d E consagração pessoas De grande expressão Assim meu povo se destacou Meu verde e branco a brilhar Antes da quarta-feira eu vou festejar Com devoção, meu pavilhão em primeiro lugar É garra, é amor, respeito É força, é vida, é emoção Com muito orgulho que sou E levo por onde for A Mancha Verde no meu coração