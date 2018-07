Manchester perde e Chelsea dispara Quem gostou muito da derrota do Manchester United, além da torcida do Everton (que venceu por 3 a 1), foi o Chelsea. Com a vitória sobre o Wolverhampton por 2 a 0, o time azul disparou na liderança, com 61 pontos. Drogba marcou 2 gols e já tem 19, 2 a menos que Rooney. O Arsenal também venceu: 2 a 0 sobre o Sunderland, e agora tem 55 pontos, 2 a menos do que o Manchester. Hoje o Liverpool encara o Manchester City.