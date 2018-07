Manchester United e Arsenal sobem após enfáticas vitórias

O Manchester United bateu o Wigan por 4 x 0 em Old Trafford com Paul Scholes entre os marcadores em sua 700ª partida pelo clube, enquanto o Arsenal goleou o Southampton por 6 x 1 no Emirates Stadium, impondo a quarta derrota consecutiva ao time recém-promovido.

O Chelsea permaneceu no topo da tabela mas perdeu os 100% de aproveitamento após o empate em 0 x 0 no duelo do oeste de Londres com o Queens Park Rangers.

O campeão Manchester City também empatou, 1 x 1 fora de casa com o Stoke City. Peter Crouch pôs os anfitriões na frente antes de Javi Garcia responder com seu primeiro gol pelo novo clube.

O Chelsea permanece na liderança isolada com 10 pontos em quatro jogos, seguido por Manchester United (9), Arsenal (8) e Manchester City (8).

O Swansea, que começou o dia em segundo lugar, caiu para quinto após perder por 2 x 0 para o Aston Villa fora de casa, enquanto o West Bromwich, que era o terceiro, perdeu por 3 x 0 para o Fulham onde Berbatov marcou dois e os visitantes tiveram Peter Odemwingie expulso no primeiro tempo.