Manchetes Summary

Crise humanitária piora no Japão; idosos são os mais atingidos

RIKUZENTAKATA, Japão (Reuters) - Milhões de pessoas da devastada região nordeste do Japão passaram a quarta noite seguida sem água, comida ou aquecimento para enfrentar as temperaturas baixas, enquanto dezenas de milhares de membros de equipes de resgate se esforçavam para chegar até elas. Ao mesmo tempo em que corpos eram encontrados na costa, sobreviventes feridos, crianças e idosos se apertavam em abrigos improvisados, em geral sem medicamentos. Até segunda-feira, 550 mil pessoas haviam sido desalojadas de suas casas depois do terremoto e do tsunami de sexta-feira, que mataram ao menos 10 mil pessoas.

Terremoto atinge área de Tóquio e não há alerta de tsunami

TÓQUIO (Reuters) - Um terremoto com magnitude preliminar de 4,1 atingiu a área de Tóquio por volta das 5h de terça-feira (17h de segunda em Brasília), informou a emissora pública de televisão NHK. Não havia relatos imediatos sobre feridos ou danos. Nenhum alerta de tsunami foi emitido.

Usiminas dispara mais de 9% e ajuda a sustentar Bovespa

SÃO PAULO (Reuters) - A alta das ações de siderúrgicas sustentou a bolsa brasileira nesta segunda-feira, mesmo com a queda das principais ações nos Estados Unidos. O Ibovespa subiu 0,73 por cento, a 67.169 pontos. O giro financeiro do pregão foi de 5,04 bilhões de reais.

ENTREVISTA-Japão não abala programa nuclear brasileiro

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Brasil está preparado para enfrentar acidentes nucleares e não deverá retroceder nos planos de aumentar o seu parque nuclear por causa do acidente em uma usina no Japão, após o forte terremoto e tsunami que abalaram o país asiático na semana passada. A avaliação é do assessor especial da presidência da Eletronuclear, braço da Eletrobras, Leonam Guimarães, que já prevê que o assunto dará munição aos opositores da expansão da energia nuclear no Brasil.

Forças de Gaddafi derrotam rebeldes em cidade do oeste

TÚNIS (Reuters) - Forças leais a Muammar Gaddafi retomaram na segunda-feira a pequena cidade costeira de Zuwarah, encerrando uma das últimas rebeliões no oeste da Líbia, após um dia em que muitos moradores fugiram da artilharia pesada. As tropas legalistas iniciaram seu ataque durante a manhã, aproximando-se pelo oeste, leste e sul, e lutando para ocupar uma cidade que estava relativamente tranquila desde o início da insurreição contra Gaddafi no mês passado.

Obama fará discurso no centro do Rio no domingo

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fará um discurso na região central do Rio de Janeiro como parte da visita que fará ao país no próximo fim de semana. O anúncio do discurso de Obama foi feito nesta segunda-feira pela embaixada dos EUA no Brasil. O discurso, "direcionado a todos os brasileiros", é a primeira confirmação oficial da agenda que o presidente norte-americano fará no país. O evento ocorre no domingo, na Cinelândia, região central do Rio de Janeiro.

BG Group vai investir US$ 30 bi no Brasil

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente mundial do Conselho de Administração do BG Group, Robert Wilson, anunciou nesta segunda-feira, após se reunir com a presidente Dilma Rousseff, que pretende investir 30 bilhões de dólares até o final da década no Brasil. Segundo ele, desde que chegou ao Brasil, em 1994, o BG Group já investiu cerca de 5 bilhões de dólares. Parte dos novos investimentos serão usados para instalação de um centro tecnológico mundial no Brasil.

BC japonês afrouxa política para aumentar confiança após tsunami

TÓQUIO (Reuters) - O banco central do Japão dobrou seu programa de compra de ativos para 10 trilhões de ienes nesta segunda-feira, e ofertou um valor recorde de recursos para os bancos, visando aumentar a confiança após o país ser atingido por um terremoto, um tsunami e uma emergência nuclear. O Banco do Japão disse que mantém a visão de que a terceira maior economia do mundo vai retomar o ritmo moderado de recuperação econômica, mas alertou que pode haver uma queda na produção e prometeu fazer o que for necessário para limitar o movimento.

AIEA: não há sinais de vazamento nuclear no Japão neste momento

VIENA (Reuters) - A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, um órgão da ONU) disse nesta segunda-feira que não há sinais, neste momento, de vazamento de combustível da usina nuclear atingida pelo terremoto e tsunami da semana passada no Japão. "Acho que neste momento não temos qualquer indicação de que o combustível... esteja vazando atualmente", disse James Lyons, uma importante autoridade da AIEA, em entrevista coletiva sobre a situação no Japão.