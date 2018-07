Manchetes Summary

Ataques com tiros e bomba matam 17 na Noruega

OSLO (Reuters) - Uma bomba explodiu na sexta-feira em meio a prédios do governo em Oslo, e um homem com farda policial em seguida abriu fogo em um acampamento juvenil numa ilha próxima, em incidentes que deixaram 17 mortos. Foi o pior atentado na Europa Ocidental desde as explosões de 2005 nos transportes públicos de Londres.

Líder republicano rompe negociações sobre dívida com Obama

WASHINGTON (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o republicano John Boehner, rompeu negociações com o presidente norte-americano, Barack Obama, nesta sexta-feira relativas a um acordo para redução do déficit e evitar que o país entre em default. Em um desenrolar de eventos dramáticos, faltando 11 dias para o prazo final para a elevação do teto da dívida, Obama expressou pesar quanto à estratégia do líder republicano, afirmando que era "difícil de entender porque Boehner desistiria desse tipo de acordo".

Dilma defende "pouso suave" da inflação--jornal

BRASÍLIA (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff disse que o governo está "criando um quadro de inflação sob controle", mas que não abre mão do crescimento econômico e defendeu um "pouso suave" da inflação, em entrevista concedida nesta sexta-feira a cinco jornais. "Estamos fazendo o chamado pouso suave, com uma taxa de crescimento e de emprego adequadas para o país", disse Dilma a jornalistas, segundo publicou na Internet o jornal Folha de S. Paulo.

Com R$3,5 bi, Vale poderá quadruplicar movimentação em SP

SÃO PAULO (Reuters) - Os investimentos de 3,5 bilhões de reais anunciados pela Vale nesta sexta-feira em infraestrutura logística no Estado de São Paulo, que focarão principalmente o porto de Santos, permitirão que a companhia mais que quadruplique a movimentação de mercadorias, seja na importação de fertilizantes ou na exportação de produtos agrícolas de terceiros, a partir de 2015. Em 2010, a estrutura logística da Vale movimentou 3,5 milhões de toneladas de cargas gerais no Estado, e a expectativa com os investimentos é de um aumento na capacidade potencial para 16 milhões de toneladas/ano.

Vale pode investir US$4 bi para expandir produção de potássio

SÃO PAULO (Reuters) - A Vale poderá investir 4 bilhões de dólares para expandir a produção de potássio em Sergipe se chegar a um acordo com a Petrobras para renovar os direitos de exploração da área, afirmou nesta sexta-feira o presidente-executivo da Vale Fertilizantes, Mário Barbosa. As duas gigantes, que também atuam juntas em alguns blocos petrolíferos no país, negociam há anos um acordo sobre a extensão do arrendamento pela Vale de concessões que a Petrobras tem em Sergipe desde as décadas de 1960/1970 em minas de silvinita e carnalita, minérios que contêm sais de potássio.

Onda de calor recorde sufoca a Costa Leste dos EUA

BOSTON, EUA (Reuters) - Os moradores da Costa Leste dos Estados Unidos buscaram refúgio na sexta-feira das altas temperaturas em praias, piscinas e centros comerciais com ar-condicionado, enquanto o calor passou da casa dos 40 graus Celsius na região. A temperatura em Newark, Nova Jersey, alcançou 42,2 graus Celsius, superando o recorde histórico de 40,5 Celsius registrado em 2001, segundo o instituto AccuWeather.

Chávez anuncia segunda etapa da quimioterapia

CARACAS (Reuters) - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse nesta sexta-feira que concluiu com sucesso a primeira etapa da sua quimioterapia em Cuba e que está se preparando para uma segunda fase, a fim de assegurar a total eliminação das células cancerígenas. A revelação de que Chávez, de 56 anos, extraiu um tumor do tamanho de uma bola de beisebol, no mês passado, causou uma reviravolta na política venezuelana e despertou dúvidas sobre a capacidade dele de disputar um novo mandato no ano que vem.

Explosivos não detonados são achados após tiroteio na Noruega

OSLO (Reuters) - Explosivos não detonados foram encontrados na ilha onde um atirador matou pelo menos 10 pessoas num acampamento de jovens na Noruega, disse a polícia na sexta-feira. "Explosivos foram achados na ilha", disse o subchefe de polícia de Oslo, Sveining Sponheim, a repórteres. Ele acrescentou que um homem preso pela polícia tem 32 anos e é de "etnia norueguesa".

Presidente da Câmara dos EUA rompe negociação sobre dívida

