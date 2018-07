Manchetes Summary

Inflação em SP esfria na 1a quadrissemana do mês--Fipe

SÃO PAULO, 9 Fev (Reuters) - O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do município de São Paulo subiu 0,42 por cento na primeira quadrissemana de fevereiro, desacelerando ante a alta de 0,66 por cento na quarta quadrissemana de janeiro, que equivale ao fechamento do mês, informou nesta quinta-feira a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Na primeira quadrissemana de fevereiro de 2011, o índice havia registrado acréscimo de 1,12 por cento.

SÃO PAULO, 9 Fev (Reuters) - A inadimplência do consumidor caiu 0,4 por cento em janeiro na comparação com dezembro, em meio à queda de juros e inflação e ao pagamento do 13o salário, informou nesta quinta-feira a Serasa Experian. "Desde o terceiro trimestre de 2011, o consumidor mais endividado vem priorizando quitar suas despesas. Além do abono de final de ano, a redução dos juros e da inflação ajudou a dar um fôlego no orçamento familiar", informou a empresa de análise de crédito.

NOVA DÉLHI, 9 Fev (Reuters) - A União Europeia pedirá ajuda à Índia para convencer o Irã a abandonar atividades de seu programa nuclear e retornar para a mesa de negociações, afirmou o presidente da UE, Herman Van Rompuy, em uma entrevista publicada nesta quinta-feira em um jornal indiano. "Eu planejo pedir a líderes indianos que apliquem sua considerável influência e ajudem a convencer a liderança iraniana a desistir de seu delicado programa nuclear e retornar à mesa de negociações", disse Van Rompuy ao The Times of India.

ATENAS, 9 Fev (Reuters) - Líderes gregos fracassaram nesta quinta-feira em concordar com medidas de reforma e austeridade, o preço de um resgate para evitar um maciço default, forçando o ministro das Finanças, Evangelos Venizelos, a ir até os apoiadores financeiros do país com um acordo incompleto. Parceiros gregos da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI) estão cada vez mais irritados com a ausência de um acordo sobre as medidas que exigem em troca de um resgate de 130 bilhões de euros (172 bilhões de dólares), e o tempo está acabando para o país antes de um grande vencimento de dívida em 20 de março.

PEQUIM, 9 Fev (Reuters) - A China informou nesta quinta-feira que uma delegação da oposição síria visitou o país nesta semana e se reuniu com um vice-chanceler, no primeiro contato desse tipo a ser relatado por Pequim, depois do veto chinês a uma resolução da ONU contra o governo de Damasco. A delegação do grupo de oposição Corpo Nacional de Coordenação Síria para a Mudança Democrática, comandada por Hassan Mana, passou quatro dias na China e foi embora na quinta-feira, segundo Liu Weimin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês.

DIYARBAKIR, Turquia, 9 Fev (Reuters) - Forças turcas mataram 13 militantes curdos em um confronto durante a noite no sudeste da Turquia, afirmaram fontes do setor de segurança. O episódio marca uma escalada na violência, que normalmente costuma ter os confrontos limitados durante o período do inverno. Militantes do grupo Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, sigla em turco) atacaram dez diferentes locais das forças de segurança em torno das 2h30 em Cukurca, na província de Hakkari, perto da fronteira iraquiana, afirmaram fontes.

PEQUIM, 9 Fev (Reuters) - A taxa anual de inflação na China surpreendeu ao subir em janeiro, atingindo 4,5 por cento, com a disparada do consumo durante a temporada de festas do ano-novo lunar. A alta interrompe cinco meses seguidos de desaceleração e obriga o mercado a reconsiderar sua expectativa pela adoção de mais estímulos monetários no país. O tamanho da distorção sazonal torna os dados de janeiro particularmente difíceis de se interpretar, mas economistas dizem que os números devem eliminar qualquer expectativa remanescente de um corte do depósito compulsório bancário no curto prazo. A medida era prevista para o período antes do ano-novo chinês, mas não foi anunciada.

BEIRUTE, 9 Fev (Reuters) - Forças sírias mataram pelo menos 29 pessoas nesta quinta-feira em um bombardeio com foguetes e granadas de morteiro em vários bairros de Homs, cidade que é o centro da revolta contra o presidente Bashar al-Assad, disseram ativistas e fontes da oposição. Eles disseram que os bombardeios se concentraram nos distritos de Baba Amro, Inshaat, Khalidiya, al-Bayyada e Jouret al-Shayyah.

BRASÍLIA, 8 Fev (Reuters) - A comissão nacional que discute as sugestões do Brasil para o documento final da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, afirmou nesta quarta-feira que o texto inicial da ONU, o chamado rascunho-zero, precisa ser "mais ambicioso e ousado", de acordo com ministros. O encontro de mais de quatro horas no Itamaraty reuniu 22 ministros, senadores, deputados, representantes do Judiciário e da sociedade civil para discutir as modificações que o Brasil irá propor na minuta inicial, preparada pela ONU a partir de mais de seis mil páginas de sugestões de países e organizações em todo o mundo.