Mandado de prisão contra Edmundo já foi expedido O mandado de prisão para o ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Edmundo Alves de Souza Neto já foi expedido pelo juiz Carlos Eduardo Carvalho de Figueiredo, da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, informou hoje o Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RJ). O mandado está com o oficial de justiça.