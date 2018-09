Mandela parabeniza Obama e pede que ele lute contra pobreza O ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela parabenizou Barack Obama, nesta quarta-feira, pela vitória nas eleições norte- americanas e pediu ao novo presidente eleito dos Estados Unidos que ele lute contra a pobreza e as doenças ao redor do mundo. "Sua vitória demonstrou que nenhuma pessoa no mundo deve deixar de sonhar em transformar o mundo em um lugar melhor", escreveu Mandela, ícone anti-apartheid, em uma carta a Obama divulgada pela Fundação Nelson Mandela. "Nós percebemos e aplaudimos seu compromisso com o apoio à causa da paz e da segurança no mundo. Confiamos em que você também assumirá a missão de combater o flagelo da pobreza e das doenças em todo lugar". (Reportagem de Paul Simão)