Mandela recebe visita da família após melhora no fim de semana

Um comunicado da Presidência da África do Sul disse que "não há mudança significativa" na condição do ex-presidente, de 94 anos, que está no hospital desde quarta-feira devido a uma recorrente infecção pulmonar.

"O ex-presidente Mandela ainda está no hospital, onde está recebendo tratamento... Ele passou parte do Dia da Família, hoje, com alguns membros de sua família", informou o comunicado do gabinete do presidente Jacob Zuma.

Na África do Sul, a segunda-feira de Páscoa é um feriado celebrado como Dia da Família.

Em seu boletim anterior, na noite de domingo, a equipe médica que cuida de Mandela disse que ele teve um "dia de descanso" e tinha mostrado melhora ainda maior após um procedimento para drenar o excesso de líquido em torno de seus pulmões. Os médicos já haviam dito que ele estava respirando sem dificuldade.

O mais recente tratamento de Mandela é a terceira internação em quatro meses, gerando preocupação mundial sobre a saúde do reverenciado estadista e ganhador do Nobel da Paz, que se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul, em 1994.

Mandela é admirado em casa e no exterior por ter liderado a luta contra o domínio da minoria branca na África do Sul, e por promover ativamente a causa da reconciliação racial quando assumiu o poder.

Mandela foi internado brevemente no início deste mês para um check-up e passou quase três semanas no hospital, em dezembro, com uma infecção pulmonar. Depois, ele passou por uma operação para remover pedras nos rins.

