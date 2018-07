Manejo da plantação também é essencial A soja também está sendo preparada para o aquecimento global. "Há duas frentes de trabalho. Uma estuda formas de mitigação dos gases do efeito estufa na lavoura e outra é voltada ao desenvolvimento de materiais adaptados", diz o pesquisador da Embrapa Soja José Renato Farias. A mitigação está ligada ao manejo sustentável do solo, e a segunda refere-se ao desenvolvimento de variedades mais tolerantes ao calor e ao stress hídrico. "Enquanto as pesquisas continuam - os estudos devem levar de seis a oito anos -, o produtor pode investir no manejo conservacionista do solo, associando plantio direto, rotação de culturas e integração lavoura-pecuária", ensina. "Essas práticas evitam a compactação do solo, favorecendo a capilaridade da área, melhorando a porosidade e facilitando a infiltração de água no solo. Fisiologicamente, a falta de água pode ter maior impacto na planta do que o aumento da temperatura em si", diz. As pesquisas com cana-de-açúcar também estão voltadas ao aumento da temperatura, diz o coordenador do Programa Cana do IAC, Marcos Landell. O programa faz a seleção regional de variedades de cana em mais de 400 regiões em 11 Estados. "Esta rede contempla uma gama enorme de regiões e climas, inclusive áreas com déficit hídrico", diz. "Lógico que esse cenário antecipa um aumento de temperatura", diz. "Além disso, a cana tem grande capacidade de se adaptar a climas adversos."