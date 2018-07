Manga-larga será destaque na Exporural Começa no sábado, e segue até o dia 17, em Salvador (BA), a Exporural 2008, promovida pela Associação Baiana dos Criadores de Cavalos (ABCC). Um dos destaques da feira será a Exposição Brasileira da Raça Mangalarga, com animais dos principais criatórios do País. Outra atração, a 1ª Expocarne, de 13 a 17, terá rodada de negócios, seminários, cursos e provas de ganho de peso. Site: www.exporural.com.br.