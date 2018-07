Mangueira conta a formação do povo brasileiro Completando 81 anos no carnaval de 2009, a Mangueira entra na Marquês de Sapucaí para contar a formação do povo brasileiro. O desfile tem a assinatura do carnavalesco Roberto Szaniecki, e o intérprete do samba é Luizito. A escola vem com 4,5 mil componentes. Na semana anterior ao desfile, o clima no barracão da escola não foi animador. Faltou dinheiro para o carnaval deste ano. "A Mangueira tem força, independentemente da situação que está vivendo", diz o carnavalesco.