Mangueira inova mais uma vez e traz duas baterias

Enquanto uma se apresenta, a outra silencia e levanta os instrumentos. O efeito fez bonito no ensaio técnico.

Dos 500 ritmistas, 180 foram arregimentados há 3 meses. Muitos vieram de outras escolas. "A segunda bateria é para trazer para o desfile a garra e emoção do ensaio técnico. Elas têm funções diferentes, mas a mesma importância", disse o presidente Ivo Meirelles. A bateria fará paradinhas e paradonas "até maiores que as do ano passado", disse Ivo.