Mangueira leva trem à avenida e conta história de Cuiabá

A viagem passa por sete paradas. Estação Primeira: Mangueira. Aí Jamelão recebe outros bambas, como Carlos Cachaça, Cartola e Dona Zica para iniciarem a jornada. Daí seguem as outras estações: Eldorado, que mostra a fundação da escola; Mitos e Lendas trata do misticismo e folclore. Arte e Sabor lembra os pratos típicos e a cerâmica local. Seguem-se Festas e Santos, Portal do Paraíso e Mandem Lembranças ao Futuro - esta celebra a escolha de Cuiabá como cidade-sede da Copa.