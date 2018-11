Mangueira será a próxima favela do RJ a abrigar UPP O Morro da Mangueira será a próxima favela do Rio de Janeiro a abrigar uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). A ocupação da favela, localizada a 2 km do Estádio do Maracanã, fechará o cinturão de UPPs na zona norte da cidade planejado para a garantir a segurança Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016.