Manguinhos anuncia que tomará medidas contra desapropriação

O governo do Estado do Rio de Janeiro decidiu desapropriar o local para construir na área um projeto habitacional para a população de baixa renda.

Em comunicado ao mercado, a companhia classifica a decisão do governo do estado fluminense de "ato do príncipe".

"A companhia está analisando, com seus assessores jurídicos e financeiros, as medidas que podem ser tomadas contra esse 'Ato do Príncipe', e de que forma poderá agir para impedir que consequências tão graves impactem suas atividades e repercutam em sua vida financeira e na de seus funcionários e acionistas".

A empresa diz em nota que o faturamento esperado em 2012 é da ordem de 2 bilhões de reais e que a refinaria gera 1 mil empregos diretos.

O decreto de desapropriação englobará a totalidade da área hoje ocupada pela refinaria, informou a nota.

A notícia da desapropriação levou a empresa a pedir na segunda-feira a suspensão da negociação de suas ações na bolsa de valores por prazo indeterminado.

O governador do Estado do Rio, Sergio Cabral, anunciou no domingo que iria desapropriar o terreno da refinaria, em meio a ações de ocupação por forças de segurança de áreas dominadas pelo tráfico de drogas.

Segundo o governador fluminense, o terreno utilizado pela refinaria, única no país não controlada pela Petrobras, "há muito não refina nada. É simplesmente estocagem de etanol".

Manguinhos rebateu a afirmação dizendo que refinou, nos últimos 12 meses, 3,5 milhões de barris de petróleo.

A refinaria havia anunciado no começo de outubro um acordo de confidencialidade para eventual parceria com a chinesa Sinopec em um projeto de expansão da planta de refino, estimado em 1,4 bilhão de reais.

A refinaria foi inaugurada em 1954 e foi comprada em 2008 pelo Grupo Andrade Magro.

