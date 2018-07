Manhã de Páscoa tem nível baixo de atrasos em voos

Entre os principais aeroportos paulistas, o Aeroporto Internacional de Guarulhos contou com apenas três (5,7%) atrasos entre os 53 voos domésticos programados e com quatro (7,5%) cancelamentos. Quanto aos voos internacionais, apenas um (4%) dos 25 programados para o período teve atraso e não houve cancelamento de partidas.

No Aeroporto de Congonhas, na zonal sul de São Paulo, não foram registrados atrasos nos voos domésticos até as 9 horas da manhã e apenas dois (8,3%) dos 24 voos programados foram cancelados. Em Campinas, no Aeroporto Internacional de Viracopos, não houve atrasos ou cancelamentos até o momento.

No Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional Tom Jobim não registrou atrasos ou cancelamentos nos voos internacionais. Entre os voos domésticos, contou com apenas um cancelamento e não teve voos atrasados entre os 19 programados. No Aeroporto Santos Dumont, não houve atrasos entre os 12 voos domésticos programados e apenas uma partida foi cancelada.

Em Brasília, o Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek não teve voos internacionais atrasados ou cancelados. Quanto aos voos domésticos, registrou um com atraso e quatro (22,2%) dos 18 programados cancelados.

Em Salvador, entre as partidas internacionais do Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães não houve cancelamentos e atrasos. Na parte doméstica, apenas um (4%) dos 25 voos programados sofreu atraso e nenhum foi cancelado.