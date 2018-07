Manhã de sexta-feira com acidentes e feridos em SP

Por volta das 4h30 desta sexta, um caminhão desgovernado tombou, interditando duas faixas da pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, na zona sul, perto da Ponte do Jaguaré. Segundo a CET, o local continuava interditado às 7h30. Uma pessoa ficou ferida e foi levada para o Hospital das Clínicas.

Também na Marginal do Pinheiros, mas no outro sentido, duas faixas da pista local estão fechadas devido a uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus, perto da Rua Verbo Divino, deixando um ferido. Na Avenida das Nações Unidas, altura do número 100, sentido Osasco, um carro bateu em um muro, deixando uma pessoa ferida.

Na região do Ipiranga, o tombamento de um caminhão no acesso ao Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie, sentido Tancredo Neves, interditou a via. Os motoristas estão sendo desviados para a Avenida Juntas Provisórias e Rua do Ipiranga. Ninguém ficou ferido.

Na Avenida Aratã, junto à Avenida Guainumbis, a colisão entre dois veículos deixou um ferido e interdita uma faixa de rolamento, no sentido centro. No Tremembé, zona norte, uma pessoa foi atropelada na Rua das Imbiras, no Tremembé. A vítima foi levada ao PS de Jaçanã. Também na zona norte, duas faixas da pista expressa da Marginal do Tietê, perto da Ponte do Piqueri, foram fechadas devido a acidente. A CET não tem informações sobre a colisão.

Na zona leste, dois acidentes ocorreram na Avenida Aricanduva, na Vila Matilde. Um deles na altura do número 9.800, onde um caro bateu em uma moto, deixando um ferido. No outro acidente, um veículo de passeio bateu em um poste na altura do numeral 1.500. Não há informação sobre feridos.

Cinco pessoas ficaram feridas na Rua São Francisco do Piauí, com a Avenida Jacu-Pêssego, em Itaquera, em um acidente entre um ônibus e um veículo. Segundo os bombeiros, duas pessoas foram levadas para o PS Santa Marcelina, uma para o PS Tide Setubal e dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na Rua do Oratório, uma pessoa ficou ferida na queda de uma moto, junto com a Rua Ministro Salgado Filho, na Mooca.