Manhã mais fria do ano provoca geada em Curitiba Na manhã mais fria do ano até agora em Curitiba, a cidade registrou geada em alguns pontos mais protegidos de vento. O fenômeno foi mais constante em outras regiões do Estado, entre o sudoeste, sul e leste. Na capital paranaense, os termômetros marcaram 3,6ºC e apontaram temperaturas negativas em 0,4ºC na Lapa, a 70 quilômetros de Curitiba, e em Palmas, no sul do Estado, a cerca de 350 quilômetros. A massa de ar polar manteve o tempo seco, com pouca nebulosidade em praticamente todo o Estado.