Manhã tranquila nos principais aeroportos do País O movimento nos principais aeroportos do País é tranquilo na manhã deste sábado. Segundo boletim da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) às 10h00, 2,5% dos 599 voos programados desde a zero hora de hoje apresentaram atraso superior a 30 minutos. Do total de partidas agendadas, 3,2% foram canceladas. No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, não havia registro de atrasos de mais de meia hora até às 10h00 e apenas um voo dos 59 programados foi cancelado. Em Congonhas, a Infraero também não registrou atrasos acima de 30 minutos e apenas dois voos cancelados, entre os 55 programados.