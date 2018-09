Maníaco de BH vai a júri popular por morte de empresária O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) informou que Marcos Antunes Trigueiro, de 32 anos, será levado a júri popular na quarta-feira, dia 30, acusado de estuprar e matar uma empresária de 27 anos. O crime ocorreu em abril de 2009, no bairro Alto dos Pinheiros, na região metropolitana de Belo Horizonte. O julgamento terá início às 8h30 e será presidido pelo juiz Carlos Henrique Perpétuo Braga, presidente do 1º Tribunal do Júri do Fórum Lafayette.