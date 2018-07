Maníaco é preso em Guarulhos Foi preso no início da madrugada desta quarta-feira, em Guarulhos, na Grande São Paulo, um jovem suspeito de estupros e homicídios cometidos não só em Guarulhos, mas também na capital paulista, no Rio e em Minas Gerais. Dois dos crimes ocorreram na madrugada e no final da noite de ontem. LBR, de 19 anos, foi abordado e reconhecido por PMs ao passar em frente à 4ª Companhia do 15º Batalhão, em Guarulhos. A caminho da delegacia, ele afirmou aos policiais que já teria assassinado pelo menos 50 mulheres e que horas antes de ser detido pela PM, cometera outro homicídio. No local por ele indicado foi encontrado o corpo de uma mulher de cerca de 20 anos.