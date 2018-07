Manicure artística

Depois da profusão de esmaltes supercoloridos, é a vez das unhas decoradas. Mais uma mostra de como invencionices femininas parecem não ter fim. Deixar as mãos um arco-íris já não basta. O hit do momento é desenhar e fazer efeitos inusitados: aplicar strass, glitter, adesivos estampados e até enfeites em ouro. É o que os moderninhos chamam de "nail art".

A cantora e fashionista norte-americana Katy Perry causou frisson quando apareceu com as unhas decoradas com adesivo que estampava a foto do marido, o comediante Russell Brand. Outras pop stars, como Beyoncé e Lady Gaga, entraram na onda. Unhas trabalhadas, aliás, sempre foram fixação das norte-americanas e japonesas. Só que, de alguns anos para cá, a mania veio com tudo para o Brasil, de acordo com Suely Munekata, proprietária do Empório das Unhas.

"Antes de virar febre, as noivas eram as grandes adeptas", conta Suely. "Elas costumam até hoje decorar apenas a unha do dedo que vai receber o anel de casamento." Nessa pequena área, são feitos trabalhos artísticos com zicônia (falso brilhante). Enfeitar uma única unha chega a custar R$ 50.

Na cola das noivas, vieram as madrinhas, as famosas, as amigas e, aí, a moda bombou. E os pedidos para decoração foram aumentando. No Empório das Unhas (tel.: 5041-4619), se faziam quatro decorações por semana no ano passado. Atualmente são mais de 20, além de 400 cursos de treinamento realizados pelo País ministrados pela empresa para manicures. "Essa é a grande aposta do segmento", atesta Suely.

Desenhos feitos por uma manicure com detalhes bem delicados disputam espaço com esmaltes que criam efeitos para lá de especiais. Tem opções para todos os estilos: craquelado (produz pequenas rachaduras), flocado e até holográfico (micropartículas que dão efeito 3D).

A marca Sancion Angel saiu na frente com os esmaltes holográficos que, segundo o gerente comercial Luiz Guimarães, dão um efeito exclusivo de profundidade. Já a marca Big Universo colocou no mercado, com base nos recentes lançamentos internacionais, versões craqueladas e flocadas.

Assim como o craquelado, que também faz parte das novidades da marca Mohda, o flocado é utilizado como cobertura. Portanto, é necessário ter um esmalte comum aplicado na unha para que o efeito flocado furta-cor ganhe destaque. E, para que dure mais, aconselha-se o uso de um finalizador, uma espécie de base com alto poder de fixação.

Praticidade. Outra sensação são os adesivos estampados - solução prática para quem curte nail art e gosta de variar o visual das unhas sem recorrer a uma profissional. A pioneira é a linha Tenshi, da marca Passi Nati, assinada pela apresentadora Eliana. São 90 tipos de desenhos, vendidos em cartelas com 24 adesivos. Eles têm tamanhos variados para adequar-se aos vários formatos de unhas das mãos e dos pés.

Nesse nicho promissor, a Cosmix Pro Nails oferece, ainda, minidecalques, glitter e cristais coloridos autoaplicáveis. "Notamos que existia uma carência de produtos diferenciados específicos para unhas", observa Maria Gabriela Rocha, sócia-diretora da marca e também garota-propaganda da empresa.

Entre tantos apetrechos, há até ouro para enfeitar as unhas das mais vaidosas. A marca Joia de Unha acaba de chegar às prateleiras de perfumarias e salões de beleza. Em cada cartela, há oito minijoias em metal 18 quilates, feitas em lâminas ultrafinas e nos formatos de coração, estrela e gota. Com múltiplas possibilidades de aplicação, elas são coladas sobre o esmalte com uma gota de extrabrilho, e depois outra camada para garantir sua fixação. E o melhor: é reaproveitável.

Moda na ponta dos dedos

Vera Fiori

Definitivamente, os esmaltes deixaram de ser simples cosméticos e ganharam o status de acessórios de moda. Não é por acaso que está prevista para acontecer, paralelamente à temporada de verão 2012 da SPFW, a Nails Fashion Week. O projeto é tocado por Juliana Lima (dona do site Meu Querido Esmalte) em parceria com as agências Yandes Realizações Artísticas e Content House.

Pilotos de prova das empresas, as blogueiras costumam, muitas vezes, testar um lançamento antes mesmo de ele chegar às prateleiras. É o caso do Mão Feita, blog de cinco amigas, entre elas a cantora e designer Bia Lombardi, apaixonada por esmaltes com glitter. "Para ficar por dentro dos lançamentos, lemos vários blogs nacionais e internacionais. Também somos procuradas pelas marcas, já que o feedback das leitoras sinaliza seus gostos, preferências e desejos", diz.

Testes. Foi misturando aqui e acolá e testando cores e texturas diferentes que a manicure Maria Helena Soares, 30 anos de profissão, chegou à sua própria grife de esmaltes. "O meu tom de melancia não tem igual e é um dos mais pedidos das clientes." Ela conta que, há um ano e meio, entediada com a cartela de cores, resolveu fazer combinações exclusivas.

"O primeiro foi o laranja. Atualmente, são mais de 40 cores em vidrinhos que levam o meu nome, como os azuis e verdes, e os neutros, mas sempre chiques, bege e cinza." Os esmaltes também podem ser levados para casa em vidrinhos por R$ 18 cada, à venda no salão NaBahia (tel.: 3662-1774 ).