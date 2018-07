Manicure tinha plano de sequestro, diz mãe A mãe da manicure Susana do Carmo Figueiredo, presa na semana passada sob acusação de ter matado João Felipe Bichara, de 6 anos, em Barra do Piraí, no sul do Estado do Rio, apresentou nesta segunda-feira à Polícia Civil uma carta escrita por Suzana em que ela narra um plano de sequestrar uma criança e pedir R$ 300 mil como resgate. Embora não cite o nome da vítima, a polícia acredita que o plano se referia a João.