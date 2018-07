Manifestação atrai 20 mil em Sorocaba Vinte mil pessoas, segundo a Polícia Militar, participavam no início da noite desta quinta-feira de uma manifestação por melhorias no transporte coletivo, tarifa zero e contra a corrupção dos políticos. O protesto foi convocado por lideranças estudantis e movimentos sociais - os organizadores contabilizavam 30 mil participantes. Guardas municipais disseram que foi a maior manifestação já ocorrida na cidade desde a criação da corporação, no início da década de 90. Até as 19 horas, o movimento seguia pacífico.