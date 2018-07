Manifestação bloqueia Radial Leste por duas horas

Os participantes do protesto usaram ônibus atravessados na pista para interditar a via, que serve como uma importante ligação entre as zonas leste e oeste da capital paulistana. Logo após a liberação, a CET registrou cerca de 3,9 quilômetros de lentidão no trecho que segue no sentido bairro, a partir do metrô Belém.

No total, às 08h45, os motoristas da cidade enfrentavam 86 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas, número considerado dentro da média para o horário. A pior delas, a pista local da Marginal do Tietê no sentido Castelo Branco, registrava 11,6 quilômetros de congestionamento, da Ponte Aricanduva até a Ponte do Limão.

A Marginal do Pinheiros também apresentava tráfego lento, com 5,6 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, entre a Ponte do Jaguaré e o Viaduto Cidade Jardim.

Na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta, a neblina obrigou a implantação da operação comboio, o que causou congestionamento entre os quilômetros 20 e 10. Um acidente na rodovia dos Bandeirantes também complicou o acesso à capital e fez com que o tráfego ficasse lento do quilômetro 35 ao 22.