Manifestação bloqueia Via Anchieta São Paulo, 11 - Uma manifestação com mais de cem pessoas interditou a Rodovia Anchieta, no sentido litoral, na região de São Bernardo do Campo, na manhã desta quarta-feira, 11. Com a interdição, os motoristas foram obrigados a utilizar outras saídas na cidade, congestionando várias vias da região. Os manifestantes ocupavam também as margens da estrada, segundo a concessionária Ecovias, empresa que administra a rodovia, que não tinha informações sobre o motivo da manifestação. O bloqueio, que permaneceu por cerca de 15 minutos, começou às 9 horas, na pista marginal sul da Via Anchieta, na altura do KM 23, causando um congestionamento de mais de um quilômetro na rodovia. Durante o período em que a pista ficou bloqueada totalmente, os veículos foram desviados por dentro de São Bernardo, no bairro Demarchi, para retornar à Via Anchieta no KM 25, já depois do trecho bloqueado.