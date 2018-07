Manifestação bloqueia Via Anchieta em frente à Volks São Paulo, 11 - Cerca de 200 metalúrgicos realizaram na manhã desta quarta-feira, 11, uma manifestação na Rodovia Anchieta e nos arredores da empresa Volkswagen, na região de São Bernardo do Campo, no Grande ABC paulista. A manifestação interditou a Rodovia, no sentido litoral, às 9 horas, permanecendo por cerca de 15 minutos. A pista marginal sul da Via Anchieta, na altura do KM 23, ficou congestionada em mais de um quilômetro. Segundo a concessionária Ecovias, o fluxo de veículos estava normalizado por volta da 10 horas.