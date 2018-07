Manifestação contra PEC 37 fecha a Avenida Paulista Um grupo de manifestantes fecha neste momento as duas pistas da avenida Paulista, na capital, em frente ao Museu de Arte de São Paulo (MASP). Os manifestantes protestam contra a PEC 37, que limita o poder de investigação do Ministério Público, fecharam inicialmente a avenida no sentido rua da Consolação e depois ampliaram a interdição para os dois sentidos.