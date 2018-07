Manifestação da PF em SP reúne 250 policiais Cerca de 250 policiais federais (agentes, escrivães, papiloscopistas) de diversas cidades de São Paulo e da capital paulista realizaram nesta terça-feira uma passeata, partindo da sede do Sindicato dos Servidores da Polícia Federal (Sindpolf/SP), na Lapa, zona oeste de São Paulo, até a Superintendência da PF no mesmo bairro. Na ato, os policiais carregaram balões pretos de gás e um elefante inflável branco representando "o arcaico inquérito policial", de acordo com o sindicato.