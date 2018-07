Manifestação de estudantes provoca transtornos em SP Cerca de 300 manifestantes da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo (Umes) se reuniram no vão livre do Masp, na Avenida Paulista por volta das 9h30 e seguiram em passeata. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 10h30, eles ocupavam duas faixas da Rua da Consolação, prejudicando o trânsito nas proximidades do local. A CET recomenda que os motoristas evitem trafegar pela região da Avenida Paulista, sentido Consolação, na manhã de hoje, em razão do protesto de estudantes. Os manifestantes devem se dirigir para a Praça da República. Para os motoristas que já estão na região e seguem rumo à Rua da Consolação, a alternativa é desviar pelas ruas Cincinato Braga e São Carlos do Pinhal.