Manifestação de pescadores fecha BR-101 no Sergipe Cerca de 400 manifestantes ligados ao Sindicato de Pescadores do Estado de Sergipe interditaram um trecho da rodovia BR-101 na manhã de hoje. Eles reivindicam o seguro-desemprego que deveria ter sido pago no ano passado por conta do período da Piracema, quando os pescadores são proibidos de pescar, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a corporação, o bloqueio ocorreu sobre o rio São Francisco, que divide os Estados de Sergipe e Alagoas, na região de Propriá. Equipes da PRF estão no local e conseguiram liberar apenas um dos sentidos da rodovia. O tráfego de veículos é lento no local. A PRF recomenda aos motoristas que parem em pontos de apoio da rodovia (postos de combustíveis) e aguardem a liberação total da BR-101.