Manifestação de policiais civis de SP percorrerá centro Uma manifestação organizada pelas principais entidades de classe da Polícia Civil de São Paulo percorrerá nesta quinta-feira, 11, o centro de São Paulo. Comunicado da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Adpesp) afirma que uma pauta conjunta com reivindicações de todas as categorias policiais foi entregue ao governador Geraldo Alckmin (PSDB). "O posicionamento da administração pública em relação a esta pauta definirá a deflagração ou não de uma greve de todos os servidores da Segurança Púbica Estadual", diz a nota.