Manifestação de professores grevistas termina em confronto com a polícia

Um confronto direto com a Polícia Militar com bombas de gás de efeito moral e spray pimenta foi o saldo do protesto de professores da rede estadual nas imediações do Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, na zona sul da capital, na tarde de ontem. Cerca de 10 mil manifestantes estiveram no local, segundo a polícia, e 16 pessoas ficaram feridas.

Depois de fazerem uma assembleia em frente ao Estádio do Morumbi, na qual decidiram pela continuidade da greve, os professores tentaram se reunir com a Casa Civil do governo para negociar reajuste salarial, mas foram barrados por policiais da Força Tática e enormes blocos de concreto na avenida.

Como não conseguiram passar, ficaram no local, concentrados, gritando palavras de ordem como "abaixo a repressão, professor não é ladrão" e "a greve continua, Serra a culpa é sua". No início, foram apenas alguns confrontos verbais. Em seguida, manifestantes tentaram pular os blocos, mas foram expulsos por policiais que usaram spray de pimenta para dispersá-los.

Os policiais se mantiveram irredutíveis, mesmo depois de manifestantes tentarem passar pelo bloqueio com um colega que se sentia mal, para que ele recebesse atendimento. Pouco depois, começou o confronto físico e policiais passaram a dispersar os manifestantes com bombas de gás.

Assustados, os manifestantes iniciaram a descida da Avenida Giovanni Gronchi em direção ao estádio, onde estavam anteriormente. Em cima do caminhão usado como palanque, líderes da Apeoesp, sindicato dos professores da rede estadual, gritavam pedindo que eles recuassem e não enfrentassem a polícia. A avenida estava cheia de policiais do Pelotão de Choque, com seus escudos. O cheiro e a fumaça característicos das bombas de gás enchiam todo o espaço, deixando as pessoas com dificuldades para respirar. Até mesmo jornalistas foram agredidos pela polícia.

"Não enfrentem a Polícia Militar, não vamos cair nesse jogo do governo", gritava, no microfone, uma das líderes da categoria, ao mesmo tempo que conclamava os PMs a não atacarem os professores. "Os policiais têm que se lembrar que também são servidores", dizia. Em certo momento, o caminhão começou a subir a Avenida Giovanni Gronchi em direção ao palácio, com a intenção de proteger os professores em fuga, mas o veículo também foi barrado.

Uma comissão conseguiu ultrapassar o bloqueio para tentar a negociação com o secretário da Casa Civil. Somente após conversar é que os professores pretendiam encerrar a manifestação. Na terça-feira, os professores querem promover outro ato na Avenida Paulista e, no dia seguinte, fazer o que chamam de bota-fora do governador José Serra, que deve deixar o governo para disputar a Presidência.

"Essa greve é para quebrar a espinha do PSDB, há 16 anos no governo do Estado. É para quebrar a espinha do Serra, que se recusa a negociar", havia dito pouco antes do início do confronto a presidente da Apeoesp, Maria Izabel Azevedo Noronha.

Divergências. Desde o início da tarde, as imediações do Palácio dos Bandeirantes estavam isoladas e cercadas por policiais militares - em razão de uma lei estadual proibir manifestações em frente ao local. Também havia divisões no movimento, que tem apoio da Central Única dos Trabalhadores (CUT), da União Nacional dos Estudantes (UNE) e de outras entidades de professores e diretores, como CPP e Udemo. Um representante do Partido da Causa Operária (PCO) foi hostilizado quando fez críticas à direção da Apeoesp.