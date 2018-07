Manifestação do MTST reúne seis mil no sul de SP Uma manifestação na zona Sul de São Paulo na manhã desta sexta-feira, 10, reúne cerca de seis mil moradores de uma área ocupada no Jardim Ângela. Por volta das 07h, os participantes do protesto bloqueavam a Estrada do M''Boi Mirim, no sentido centro, próximo à Rua José Barros Magaudi.