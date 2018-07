Manifestação em BH reúne cerca de 4 mil pessoas Manifestantes reunidos em Belo Horizonte no Dia Nacional de Lutas seguiram em passeata até a Prefeitura da cidade e pretendem também se dirigir à Assembleia Legislativa e à sede do Banco Central em Minas. O prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB), não estava na sede do Executivo municipal. Segundo agenda divulgada pela assessoria da prefeitura, ele está em reuniões com representantes do governo federal em Brasília.