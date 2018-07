Manifestação em Brasília tem 31 feridos, diz Samu Um primeiro balanço da manifestação desta quinta-feira, 20, em Brasília, aponta 31 feridos dentre os manifestantes na Esplanada dos Ministérios. Segundo informações do Samu do Distrito Federal, que atendeu os feridos nas proximidades do Congresso, do total, 11 foram removidos para hospitais: um deles com possível traumatismo craniano; outro com ferimento de bala de borracha na perna; e outro manifestante com um ferimento na perna que pegou uma artéria e, por isso, sangrava muito.