Manifestação em Cuiabá reúne 30 mil pessoas Cerca de 30 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, participaram do segundo dia de manifestação em Cuiabá (MT). Os manifestantes saíram da Praça Alencastro, centro, onde fica a sede da prefeitura, percorreram a principal avenida da cidade, e seguiram rumo ao Centro Político Administrativo, onde estão localizados o Palácio Paiaguás, sede do Governo do Estado, e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso.