Manifestação em Porto Alegre pede o passe livre Cerca de 200 manifestantes voltaram às ruas de Porto Alegre para pedir passe livre no transporte coletivo e contestar a Copa do Mundo no Brasil na noite desta quinta-feira, 06. Mobilizados pelo Bloco de Lutas, os participantes do protesto apoiaram a greve dos rodoviários que paralisa os ônibus da cidade há 11 dias. Eles criticaram os empresários pelo faturamento do setor e o prefeito José Fortunati (PDT) pelas obras de mobilidade urbana que exigiram corte de árvores.O grupo se reuniu diante da prefeitura por volta das 19h e saiu em caminhada pela Avenida Mauá em direção à Usina do Gasômetro. No trajeto, quebrou os vidros de um automóvel e pichou paredes do Tribunal de Contas do Estado. Por volta das 21h30, o grupo começou a se dispersar.