Manifestação em SP pede redução da maioridade penal São Paulo, 27/04/2013 - Cerca de 500 pessoas participavam de manifestação na Avenida Paulista no início da tarde deste sábado, 27, a favor da redução da maioridade penal, segundo estimativa da Polícia Militar. O protesto foi organizado pela ONG "Justiça é o que se busca" e por moradores do Belém, bairro da zona leste em que o estudante Victor Hugo Deppman, de 19 anos, foi assassinado na porta do prédio onde morava, no dia 9 de abril.