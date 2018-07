Duas faixas da Paulista estavam interditadas entre a alameda e a Rua Peixoto Gomide, no sentido Paraíso. Não há registro de lentidão por causa do protesto. No horário, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o motorista enfrentava morosidade apenas no sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Augusta.