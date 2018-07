Manifestação fecha Dutra em São José dos Campos Um manifestação com cerca de 400 pessoas fechou totalmente os dois sentidos da Rodovia Presidente Dutra, na região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no interior paulista, na manhã desta sexta-feira, 6. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o grupo é contra a reintegração de posse na ocupação no bairro Pinheirinho.