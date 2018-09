Manifestação frustra retorno e obra de Santo Antônio está parada

Nesta manhã, em respeito ao que foi decidido na assembléia dos funcionários na véspera, os operários retornaram ao canteiro de obras, com o objetivo de voltar ao trabalho, segundo nota do Consórcio Construtor Santo Antônio, que é liderado pela Odebrecht.

Porém, ainda na parte da manhã, um grupo de menos de 100 pessoas, segundo o consórcio, iniciou uma manifestação verbal dentro do canteiro.

"Embora não tenha havido nenhum prejuízo material ou físico, para assegurar a ordem e a segurança dos que exerciam normalmente suas atividades, todos foram imediatamente liberados do trabalho e retornaram para suas residências", disse o consórcio responsável pela construção da usina na nota.

Assim, as obras seguem paralisadas e os construtores estão analisando as medidas cabíveis.

As obras de Santo Antônio pararam na sexta-feira passada, depois da eclosão de uma rebelião no canteiro da outra usina em construção no rio Madeira, a de Jirau.

Em Jirau, há, segundo os empreendedores, 1 mil homens em atividade no canteiro de obras, de um total de 21 mil trabalhadores envolvidos no projeto. Esses funcionários que ficaram no canteiro são contratados de fornecedores de equipamentos. Os operários da parte civil da obra de Jirau não voltaram ao trabalho e muitos deles nem estão mais em Rondônia.

Temendo atrasos, o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão disse na quarta-feira ter recomendado aos consórcios de Santo Antônio e Jirau que promovam turnos extras de trabalho quando as obras forem plenamente retomadas.

(Por Leonardo Goy)