Manifestação interdita parte da Marginal Tietê Moradores da favela Água Branca, na zona norte da capital paulista, bloquearam a Marginal do Tietê entre as Pontes Freguesia do Ó e Julio de Mesquita Neto, no sentido Ayrton Senna, no começo da noite, em protesto contra uma suposta desapropriação que será feita pela Prefeitura de São Paulo. Não há notícia de feridos, segundo a Polícia Militar