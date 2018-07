Manifestação na Paulista repudia maus-tratos a animais Cerca de 300 pessoas realizam na tarde de hoje uma passeata pela Avenida Paulista em repúdio aos maus-tratos contra animais. O grupo, que estava reunido no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), seguiria, junto com um carro de som, pela faixa da direita da avenida, no sentido Consolação, em direção ao Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo.